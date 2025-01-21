احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BITO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BITO.

سعر BITO Coin (BITO) المباشر لليوم هو USD 0.080977 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BITO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BITO Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.58K - تغيير سعر BITO Coin خلال اليوم هو +2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BITO Coin (BITO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BITO Coin مقابل USD هو $ +0.0017134 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BITO Coin مقابل USD هو $ +0.0073959371 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BITO Coin مقابل USD هو $ +0.0094646160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BITO Coin مقابل USD هو $ +0.00676218549697342 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0017134 +2.16% 30 يوم $ +0.0073959371 +9.13% 60 يوم $ +0.0094646160 +11.69% 90 يوم $ +0.00676218549697342 +9.11%

تحليل سعر BITO Coin (BITO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BITO Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.079264$ 0.079264 $ 0.079264 24 ساعة مرتفع $ 0.081573$ 0.081573 $ 0.081573 عالية طوال الوقت $ 0.904685$ 0.904685 $ 0.904685 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) +2.16% تغير السعر (7 أيام) +5.98%

معلومات سوق BITO Coin (BITO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: