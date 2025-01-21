سعر BITO Coin (BITO)
سعر BITO Coin (BITO) المباشر لليوم هو USD 0.080977. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BITO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BITO Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.58K
- تغيير سعر BITO Coin خلال اليوم هو +2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BITO Coin مقابل USD هو $ +0.0017134 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BITO Coin مقابل USD هو $ +0.0073959371 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BITO Coin مقابل USD هو $ +0.0094646160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BITO Coin مقابل USD هو $ +0.00676218549697342 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0017134
|+2.16%
|30 يوم
|$ +0.0073959371
|+9.13%
|60 يوم
|$ +0.0094646160
|+11.69%
|90 يوم
|$ +0.00676218549697342
|+9.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BITO Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
+2.16%
+5.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BITO Coin is a type of token issued via the BitoPro International Digital Asset Exchange (“BitoPro”). When used as a mean of the transaction or withdraw fee, one enjoys very favorable discounts. To the extent permitted by the applicable laws of each jurisdiction, purchasers may at each BitoPro operation center submit payment in BITO Coin to generate TT Codes for the purpose of withdrawing legal tender denominated in local currency. In terms of token sales, BITO Coin may be used to pay sales and issuance related fees.
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