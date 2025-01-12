سعر BitNomad (BNOM)
سعر BitNomad (BNOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.14K. يتم تحديث سعر BNOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitNomad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.31
- تغيير سعر BitNomad خلال اليوم هو -0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00M
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خلال اليوم، كان سعر BitNomad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitNomad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitNomad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitNomad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.81%
|30 يوم
|$ 0
|-27.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitNomad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-0.81%
-6.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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