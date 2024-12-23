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سعر Bitnet IO (BIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.20K . يتم تحديث سعر BIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitnet IO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.85 - تغيير سعر Bitnet IO خلال اليوم هو -4.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50B

أداء سعر Bitnet IO (BIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitnet IO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitnet IO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitnet IO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitnet IO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.79% 30 يوم $ 0 +28.77% 60 يوم $ 0 +100.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitnet IO (BIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitnet IO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00681052$ 0.00681052 $ 0.00681052 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -4.79% تغير السعر (7 أيام) -18.35%

معلومات سوق Bitnet IO (BIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: