سعر Bitnet IO (BIT)
سعر Bitnet IO (BIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.20K. يتم تحديث سعر BIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitnet IO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.85
- تغيير سعر Bitnet IO خلال اليوم هو -4.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50B
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خلال اليوم، كان سعر Bitnet IO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitnet IO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitnet IO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitnet IO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.79%
|30 يوم
|$ 0
|+28.77%
|60 يوم
|$ 0
|+100.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitnet IO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-4.79%
-18.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitnet is a decentralized, open-source blockchain that utilizes the Proof of Work (PoW) consensus algorithm and the DarkGravityWave (DGW) difficulty adjustment mechanism. With a block time of approximately 3.5 minutes, Bitnet provides a fast and efficient transaction process.
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