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سعر Bitnet (BTN) المباشر لليوم هو USD 0.0482359 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 180.60K . يتم تحديث سعر BTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitnet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 599.89K - تغيير سعر Bitnet خلال اليوم هو -0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.74M

أداء سعر Bitnet (BTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitnet مقابل USD هو $ -0.00044546178917565 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitnet مقابل USD هو $ -0.0037751923 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitnet مقابل USD هو $ -0.0233830808 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitnet مقابل USD هو $ -0.05978852717168599 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00044546178917565 -0.91% 30 يوم $ -0.0037751923 -7.82% 60 يوم $ -0.0233830808 -48.47% 90 يوم $ -0.05978852717168599 -55.34%

تحليل سعر Bitnet (BTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitnet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04636297$ 0.04636297 $ 0.04636297 24 ساعة مرتفع $ 0.04933614$ 0.04933614 $ 0.04933614 عالية طوال الوقت $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 تغير السعر (1 ساعة) +1.83% تغير السعر (1يوم) -0.91% تغير السعر (7 أيام) -4.48%

معلومات سوق Bitnet (BTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: