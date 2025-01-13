سعر BitMinerX (BMX)
سعر BitMinerX (BMX) المباشر لليوم هو USD 0.00668702. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitMinerX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 537.11
- تغيير سعر BitMinerX خلال اليوم هو -1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BitMinerX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitMinerX مقابل USD هو $ -0.0015906574 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitMinerX مقابل USD هو $ -0.0022155835 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitMinerX مقابل USD هو $ -0.002218950104690455 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.04%
|30 يوم
|$ -0.0015906574
|-23.78%
|60 يوم
|$ -0.0022155835
|-33.13%
|90 يوم
|$ -0.002218950104690455
|-24.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitMinerX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-1.04%
-9.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitMinerX is born out of the shared passion for mining and blockchain technology by three visionary entrepreneurs. BitMinerX is a mining-based project created by 3 individuals of Spanish origin who think for and on behalf of the investor. To put it simply, BitMinerX is an automatic Bitcoin distributor. Your Gateway to the Digital Future BitMinerX is born out of the shared passion for mining and blockchain technology by three visionary entrepreneurs. In an ever-evolving cryptocurrency market, our goal is to provide a sustainable and profitable solution for investors, making a difference in the way cryptocurrency mining is approached.
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