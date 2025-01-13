سعر Bitmark (MARKS)
سعر Bitmark (MARKS) المباشر لليوم هو USD 0.00284574. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MARKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitmark الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.80
- تغيير سعر Bitmark خلال اليوم هو +0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitmark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitmark مقابل USD هو $ -0.0001434418 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitmark مقابل USD هو $ +0.0000630630 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitmark مقابل USD هو $ +0.000876558151409214 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.56%
|30 يوم
|$ -0.0001434418
|-5.04%
|60 يوم
|$ +0.0000630630
|+2.22%
|90 يوم
|$ +0.000876558151409214
|+44.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitmark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+0.56%
-3.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project Bitmark is an initiative to create an every day use alternative currency. Its main project is Marking, an adoption program which fuses reputation+currency. Marking enables people to apply crypto currency simply to every aspect of their lives. Marks work as a reputation systems such as scores, karma, and likes. 'Marking' defines the process of giving reputation, giving someone a mark for something they have created, offered, or shared. Marking is a process which any person can easily do, no harder than clicking a like button. Marks are not only reputation but also a measurement of value and they are earned by every day actions and creations.
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