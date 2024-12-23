سعر Bitkub Coin (KUB)
سعر Bitkub Coin (KUB) المباشر لليوم هو USD 1.97. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.03M. يتم تحديث سعر KUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitkub Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 880.05K
- تغيير سعر Bitkub Coin خلال اليوم هو -2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.85M
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خلال اليوم، كان سعر Bitkub Coin مقابل USD هو $ -0.045181504423835 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitkub Coin مقابل USD هو $ -0.4457193950 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitkub Coin مقابل USD هو $ -0.1745979480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitkub Coin مقابل USD هو $ +0.1470586917570758 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.045181504423835
|-2.24%
|30 يوم
|$ -0.4457193950
|-22.62%
|60 يوم
|$ -0.1745979480
|-8.86%
|90 يوم
|$ +0.1470586917570758
|+8.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitkub Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-2.24%
-16.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitkub Chain aims to lay the foundation of the local Blockchain ecosystem, allowing Decentralized Applications and their assets to function transparently with affordable transaction fees and high-speed confirmation times.
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