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سعر Bitkub Coin (KUB) المباشر لليوم هو USD 1.97 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.03M . يتم تحديث سعر KUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitkub Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 880.05K - تغيير سعر Bitkub Coin خلال اليوم هو -2.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 88.85M

أداء سعر Bitkub Coin (KUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitkub Coin مقابل USD هو $ -0.045181504423835 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitkub Coin مقابل USD هو $ -0.4457193950 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitkub Coin مقابل USD هو $ -0.1745979480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitkub Coin مقابل USD هو $ +0.1470586917570758 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.045181504423835 -2.24% 30 يوم $ -0.4457193950 -22.62% 60 يوم $ -0.1745979480 -8.86% 90 يوم $ +0.1470586917570758 +8.07%

تحليل سعر Bitkub Coin (KUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitkub Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 24 ساعة مرتفع $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 عالية طوال الوقت $ 17.24$ 17.24 $ 17.24 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) -16.91%

معلومات سوق Bitkub Coin (KUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: