سعر Bitgo xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitgo xStock (BTGOX) اليوم هو $ 5.71، مع تغير بنسبة 2.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTGOX الحالي إلى USD هو $ 5.71 لكل BTGOX.

يحتل Bitgo xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 141,291، مع عرض متداول قدره 24.72K BTGOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTGOX بين $ 5.57 (أدنى) و$ 5.84 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 20.27، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.5.

على المدى القصير، تحرك BTGOX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+11.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.78.

معلومات سوق Bitgo xStock (BTGOX)

القيمة السوقية $ 141.29K$ 141.29K $ 141.29K الحجم (24 ساعة) $ 61.78$ 61.78 $ 61.78 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M إمداد دورة التداول 24.72K 24.72K 24.72K إجمالي العرض 3,896,962.0 3,896,962.0 3,896,962.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitgo xStock هي $ 141.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.78. العرض المتداول لـ BTGOX يبلغ 24.72K، مع إجمالي عرض 3896962.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.23M.