سعر Bitget Wallet Token (BWB)
سعر Bitget Wallet Token (BWB) المباشر لليوم هو USD 0.577867. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.53M. يتم تحديث سعر BWB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitget Wallet Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.74K
- تغيير سعر Bitget Wallet Token خلال اليوم هو +14.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 142.92M
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خلال اليوم، كان سعر Bitget Wallet Token مقابل USD هو $ +0.075027 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitget Wallet Token مقابل USD هو $ +0.2962142774 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitget Wallet Token مقابل USD هو $ +0.6179627063 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitget Wallet Token مقابل USD هو $ +0.248519798635803 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.075027
|+14.92%
|30 يوم
|$ +0.2962142774
|+51.26%
|60 يوم
|$ +0.6179627063
|+106.94%
|90 يوم
|$ +0.248519798635803
|+75.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitget Wallet Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
+14.92%
+11.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitget Wallet has accumulated over 20 million users worldwide ever since its establishment in 2018, becoming one of the largest non-custodial wallets globally. In April 2024, Bitget Wallet's Swap trading order volume and transactions surpassed even that of MetaMask, reaching new historic highs and marking a pivotal milestone in the platform's growth. Today, Bitget Wallet stands as more than just a wallet - it has evolved into a robust decentralized ecosystem platform poised to embark on the next chapter in its evolutionary journey as Bitget On-Chain Layer. Complementing Bitget Wallet's evolution is BWB, Bitget Wallet's very own official ecosystem token and the native token of Bitget On-Chain Layer. BWB serves multiple purposes within the Bitget Wallet ecosystem, primarily: - Community governance; - Staking; - Payment of multi-chain gas fees upon the release of the AA wallet; - Access to Bitget Wallet's Launchpad and Bitget's platform events; - Access to Fair Launchpool and GetDrop airdrop events; and - Eligibility for Bitget On-Chain Layer ecosystem project airdrops.
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