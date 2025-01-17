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سعر Bitget Wallet Token (BWB) المباشر لليوم هو USD 0.577867 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.53M . يتم تحديث سعر BWB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitget Wallet Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.74K - تغيير سعر Bitget Wallet Token خلال اليوم هو +14.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 142.92M

أداء سعر Bitget Wallet Token (BWB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitget Wallet Token مقابل USD هو $ +0.075027 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitget Wallet Token مقابل USD هو $ +0.2962142774 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitget Wallet Token مقابل USD هو $ +0.6179627063 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitget Wallet Token مقابل USD هو $ +0.248519798635803 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.075027 +14.92% 30 يوم $ +0.2962142774 +51.26% 60 يوم $ +0.6179627063 +106.94% 90 يوم $ +0.248519798635803 +75.46%

تحليل سعر Bitget Wallet Token (BWB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitget Wallet Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.50284$ 0.50284 $ 0.50284 24 ساعة مرتفع $ 0.593797$ 0.593797 $ 0.593797 عالية طوال الوقت $ 0.739246$ 0.739246 $ 0.739246 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) +14.92% تغير السعر (7 أيام) +11.43%

معلومات سوق Bitget Wallet Token (BWB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: