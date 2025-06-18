سعر BitEqual (BTE)
سعر BitEqual (BTE) المباشر لليوم هو USD 4.32. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitEqual الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BitEqual خلال اليوم هو -15.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BitEqual مقابل USD هو $ -0.789300212947262 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitEqual مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitEqual مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitEqual مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.789300212947262
|-15.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitEqual: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-15.43%
-43.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitEqual is a decentralised protocol that lets users earn tokens through a virtual form of mining. It follows the same principles as Bitcoin, using fixed supply, halving schedules, and proportional distribution, without the need for physical machines, electricity, and other expensive infrastructure. Instead of the expensive Proof-of-Work mechanism, we introduce the virtual PoW mechanism where users mine tokens with virtual on-chain devices, powered by smart contracts. These virtual devices give users virtual hashrate, and rewards are distributed fairly to all participants based on their share of the total virtual hashrate. Everything happens on-chain. There is no randomness, no luck, and no central control. The system is open, simple, and transparent.
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