سعر BitDAO (BIT)
سعر BitDAO (BIT) المباشر لليوم هو USD 1.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.23K
- تغيير سعر BitDAO خلال اليوم هو +0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BitDAO مقابل USD هو $ +0.00654973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitDAO مقابل USD هو $ -0.0669300030 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitDAO مقابل USD هو $ +0.5662343100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitDAO مقابل USD هو $ +0.4208114832419947 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00654973
|+0.59%
|30 يوم
|$ -0.0669300030
|-6.02%
|60 يوم
|$ +0.5662343100
|+51.01%
|90 يوم
|$ +0.4208114832419947
|+61.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
+0.59%
-0.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitDAO is one of the world's largest DAOs (Decentralized Autonomous Organization). Our vision is open finance and a decentralized tokenized economy. BitDAO is a protocol governed by BIT token holders. We welcome all individuals and communities to join us and contribute.
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