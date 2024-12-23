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سعر BitCore (BTX) المباشر لليوم هو USD 0.087413 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M . يتم تحديث سعر BTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitCore الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.07 - تغيير سعر BitCore خلال اليوم هو -1.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.70M

أداء سعر BitCore (BTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitCore مقابل USD هو $ -0.00096066448311229 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitCore مقابل USD هو $ -0.0153871967 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitCore مقابل USD هو $ +0.0047560539 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitCore مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00096066448311229 -1.08% 30 يوم $ -0.0153871967 -17.60% 60 يوم $ +0.0047560539 +5.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BitCore (BTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitCore: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.086893$ 0.086893 $ 0.086893 24 ساعة مرتفع $ 0.094704$ 0.094704 $ 0.094704 عالية طوال الوقت $ 38.84$ 38.84 $ 38.84 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -1.08% تغير السعر (7 أيام) -13.24%

معلومات سوق BitCore (BTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: