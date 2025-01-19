سعر Bitcoiva (BCA)
سعر Bitcoiva (BCA) المباشر لليوم هو USD 6.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoiva الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 295.60K
- تغيير سعر Bitcoiva خلال اليوم هو -6.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoiva مقابل USD هو $ -0.447048883259056 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoiva مقابل USD هو $ -0.3253873770 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoiva مقابل USD هو $ +0.1539068160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoiva مقابل USD هو $ +2.016770477679614 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.447048883259056
|-6.42%
|30 يوم
|$ -0.3253873770
|-4.99%
|60 يوم
|$ +0.1539068160
|+2.36%
|90 يوم
|$ +2.016770477679614
|+44.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoiva: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-6.42%
+0.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitcoiva ( BCA ) is the global utility token backed by Bitcoiva Cryptocurrency Exchange. It is basically backbone of the Bitcoiva Eco-system. BCA token based on Ethereum Blockchain with supply of 21million.
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