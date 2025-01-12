سعر BitcoinPoW (BTCW)
سعر BitcoinPoW (BTCW) المباشر لليوم هو USD 0.03217826. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.95K. يتم تحديث سعر BTCW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitcoinPoW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.61
- تغيير سعر BitcoinPoW خلال اليوم هو +1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.76M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BTCW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BTCW.
خلال اليوم، كان سعر BitcoinPoW مقابل USD هو $ +0.00036695 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitcoinPoW مقابل USD هو $ -0.0026067350 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitcoinPoW مقابل USD هو $ -0.0129787182 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitcoinPoW مقابل USD هو $ -0.04267488776163857 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00036695
|+1.15%
|30 يوم
|$ -0.0026067350
|-8.10%
|60 يوم
|$ -0.0129787182
|-40.33%
|90 يوم
|$ -0.04267488776163857
|-57.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitcoinPoW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+1.15%
-21.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitcoinPoW Brings Satoshi's vision back to life with a one node equals one vote system. This is accomplished by transitioning to a Proof-of-Work (PoW) Proof-of-Transactions (PoT) algorithm that does work using transactions. Mining pools are forced out of participation; this makes Bitcoin much more decentralized.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BTCW إلى AUD
A$0.0521287812
|1 BTCW إلى GBP
￡0.0260643906
|1 BTCW إلى EUR
€0.0312129122
|1 BTCW إلى USD
$0.03217826
|1 BTCW إلى MYR
RM0.1444803874
|1 BTCW إلى TRY
₺1.139110404
|1 BTCW إلى JPY
¥5.0735462542
|1 BTCW إلى RUB
₽3.2702765638
|1 BTCW إلى INR
₹2.7728006642
|1 BTCW إلى IDR
Rp527.5123746144
|1 BTCW إلى PHP
₱1.89851734
|1 BTCW إلى EGP
￡E.1.62500213
|1 BTCW إلى BRL
R$0.1969309512
|1 BTCW إلى CAD
C$0.0463366944
|1 BTCW إلى BDT
৳3.9428021978
|1 BTCW إلى NGN
₦50.1218231238
|1 BTCW إلى UAH
₴1.3666107022
|1 BTCW إلى VES
Bs1.70544778
|1 BTCW إلى PKR
Rs9.0009028872
|1 BTCW إلى KZT
₸17.0615570172
|1 BTCW إلى THB
฿1.1159420568
|1 BTCW إلى TWD
NT$1.0654221886
|1 BTCW إلى CHF
Fr0.0292822166
|1 BTCW إلى HKD
HK$0.2503468628
|1 BTCW إلى MAD
.د.م0.3246786434