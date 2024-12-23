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سعر Bitcoin Wizards (WZRD) المباشر لليوم هو USD 4.61 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.80M . يتم تحديث سعر WZRD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Wizards الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.25K - تغيير سعر Bitcoin Wizards خلال اليوم هو +0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Bitcoin Wizards (WZRD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Wizards مقابل USD هو $ +0.02372524 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizards مقابل USD هو $ -1.0111016190 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizards مقابل USD هو $ -0.9857466190 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizards مقابل USD هو $ +2.6538472739412301 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02372524 +0.52% 30 يوم $ -1.0111016190 -21.93% 60 يوم $ -0.9857466190 -21.38% 90 يوم $ +2.6538472739412301 +135.67%

تحليل سعر Bitcoin Wizards (WZRD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Wizards: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.29$ 4.29 $ 4.29 24 ساعة مرتفع $ 4.86$ 4.86 $ 4.86 عالية طوال الوقت $ 16.23$ 16.23 $ 16.23 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +0.52% تغير السعر (7 أيام) +2.13%

معلومات سوق Bitcoin Wizards (WZRD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: