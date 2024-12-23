سعر Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)
سعر Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.51K. يتم تحديث سعر BTCWIZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Wizard Mascot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.75K
- تغيير سعر Bitcoin Wizard Mascot خلال اليوم هو -27.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BTCWIZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BTCWIZ.
خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Wizard Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Mascot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-27.59%
|30 يوم
|$ 0
|-94.90%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Wizard Mascot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
-27.59%
-62.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BTCWIZ إلى AUD
A$--
|1 BTCWIZ إلى GBP
￡--
|1 BTCWIZ إلى EUR
€--
|1 BTCWIZ إلى USD
$--
|1 BTCWIZ إلى MYR
RM--
|1 BTCWIZ إلى TRY
₺--
|1 BTCWIZ إلى JPY
¥--
|1 BTCWIZ إلى RUB
₽--
|1 BTCWIZ إلى INR
₹--
|1 BTCWIZ إلى IDR
Rp--
|1 BTCWIZ إلى PHP
₱--
|1 BTCWIZ إلى EGP
￡E.--
|1 BTCWIZ إلى BRL
R$--
|1 BTCWIZ إلى CAD
C$--
|1 BTCWIZ إلى BDT
৳--
|1 BTCWIZ إلى NGN
₦--
|1 BTCWIZ إلى UAH
₴--
|1 BTCWIZ إلى VES
Bs--
|1 BTCWIZ إلى PKR
Rs--
|1 BTCWIZ إلى KZT
₸--
|1 BTCWIZ إلى THB
฿--
|1 BTCWIZ إلى TWD
NT$--
|1 BTCWIZ إلى CHF
Fr--
|1 BTCWIZ إلى HKD
HK$--
|1 BTCWIZ إلى MAD
.د.م--