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سعر Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.51K . يتم تحديث سعر BTCWIZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Wizard Mascot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.75K - تغيير سعر Bitcoin Wizard Mascot خلال اليوم هو -27.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M

أداء سعر Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Wizard Mascot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Mascot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Mascot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Mascot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -27.59% 30 يوم $ 0 -94.90% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Wizard Mascot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00205003$ 0.00205003 $ 0.00205003 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -27.59% تغير السعر (7 أيام) -62.51%

معلومات سوق Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: