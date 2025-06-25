سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH)
سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.59K. يتم تحديث سعر BWAH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Wizard Apple Hurler الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler خلال اليوم هو +11.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.38%
|30 يوم
|$ 0
|-32.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
+11.38%
-4.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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