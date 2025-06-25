احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BWAH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BWAH.

سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.59K . يتم تحديث سعر BWAH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Wizard Apple Hurler الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler خلال اليوم هو +11.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M

أداء سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +11.38% 30 يوم $ 0 -32.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Wizard Apple Hurler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.67% تغير السعر (1يوم) +11.38% تغير السعر (7 أيام) -4.03%

معلومات سوق Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: