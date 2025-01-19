سعر Bitcoin Vault (BTCV)
سعر Bitcoin Vault (BTCV) المباشر لليوم هو USD 1.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTCV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.23K
- تغيير سعر Bitcoin Vault خلال اليوم هو +1.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Vault مقابل USD هو $ +0.01930121 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Vault مقابل USD هو $ +0.0747743880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Vault مقابل USD هو $ +0.0323375520 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Vault مقابل USD هو $ +0.2733448064523058 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01930121
|+1.25%
|30 يوم
|$ +0.0747743880
|+4.79%
|60 يوم
|$ +0.0323375520
|+2.07%
|90 يوم
|$ +0.2733448064523058
|+21.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
+1.25%
+9.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitcoin Vault is developed to provide an extra level of security based on a three-private-key security structure. It features all the convenience of Bitcoin while adding important features allowing user transparency and freedom. Bitcoin Vault is our answer to issues faced by the crypto community over the last decade.
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