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سعر Bitcoin Vault (BTCV) المباشر لليوم هو USD 1.56 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTCV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.23K - تغيير سعر Bitcoin Vault خلال اليوم هو +1.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin Vault (BTCV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Vault مقابل USD هو $ +0.01930121 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Vault مقابل USD هو $ +0.0747743880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Vault مقابل USD هو $ +0.0323375520 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Vault مقابل USD هو $ +0.2733448064523058 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01930121 +1.25% 30 يوم $ +0.0747743880 +4.79% 60 يوم $ +0.0323375520 +2.07% 90 يوم $ +0.2733448064523058 +21.24%

تحليل سعر Bitcoin Vault (BTCV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 24 ساعة مرتفع $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 عالية طوال الوقت $ 489.59$ 489.59 $ 489.59 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) +1.25% تغير السعر (7 أيام) +9.76%

معلومات سوق Bitcoin Vault (BTCV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: