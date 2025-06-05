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سعر Bitcoin Silver AI (BSAI) المباشر لليوم هو USD 167.33 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BSAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Silver AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.04M - تغيير سعر Bitcoin Silver AI خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin Silver AI (BSAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Silver AI مقابل USD هو $ +0.065522 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Silver AI مقابل USD هو $ +129.6459453600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Silver AI مقابل USD هو $ +238.5241795610 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Silver AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.065522 +0.04% 30 يوم $ +129.6459453600 +77.48% 60 يوم $ +238.5241795610 +142.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitcoin Silver AI (BSAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Silver AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 165.38$ 165.38 $ 165.38 24 ساعة مرتفع $ 167.39$ 167.39 $ 167.39 عالية طوال الوقت $ 171.26$ 171.26 $ 171.26 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) +3.44%

معلومات سوق Bitcoin Silver AI (BSAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: