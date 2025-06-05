سعر Bitcoin Silver AI (BSAI)
سعر Bitcoin Silver AI (BSAI) المباشر لليوم هو USD 167.33. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Silver AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.04M
- تغيير سعر Bitcoin Silver AI خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Silver AI مقابل USD هو $ +0.065522 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Silver AI مقابل USD هو $ +129.6459453600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Silver AI مقابل USD هو $ +238.5241795610 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Silver AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.065522
|+0.04%
|30 يوم
|$ +129.6459453600
|+77.48%
|60 يوم
|$ +238.5241795610
|+142.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Silver AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
+0.04%
+3.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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