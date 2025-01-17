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سعر bitcoin puppets solona (PUPPET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PUPPET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق bitcoin puppets solona الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 780.80 - تغيير سعر bitcoin puppets solona خلال اليوم هو +15.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر bitcoin puppets solona (PUPPET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bitcoin puppets solona مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر bitcoin puppets solona مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر bitcoin puppets solona مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر bitcoin puppets solona مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +15.77% 30 يوم $ 0 -27.42% 60 يوم $ 0 -36.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر bitcoin puppets solona (PUPPET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر bitcoin puppets solona: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.07% تغير السعر (1يوم) +15.77% تغير السعر (7 أيام) +13.94%

معلومات سوق bitcoin puppets solona (PUPPET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: