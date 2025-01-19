سعر Bitcoin Pay (BTCPAY)
سعر Bitcoin Pay (BTCPAY) المباشر لليوم هو USD 0.00409598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTCPAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Pay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.15
- تغيير سعر Bitcoin Pay خلال اليوم هو +11.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Pay مقابل USD هو $ +0.00040587 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Pay مقابل USD هو $ -0.0011880922 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Pay مقابل USD هو $ -0.0005901897 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Pay مقابل USD هو $ -0.004184837343756618 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00040587
|+11.00%
|30 يوم
|$ -0.0011880922
|-29.00%
|60 يوم
|$ -0.0005901897
|-14.40%
|90 يوم
|$ -0.004184837343756618
|-50.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
+11.00%
-5.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere - Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM - Pay with both Visa & Master Card - Free plastic card for payment by one tap - Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet
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