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سعر Bitcoin Pay (BTCPAY) المباشر لليوم هو USD 0.00409598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTCPAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Pay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.15 - تغيير سعر Bitcoin Pay خلال اليوم هو +11.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin Pay (BTCPAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Pay مقابل USD هو $ +0.00040587 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Pay مقابل USD هو $ -0.0011880922 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Pay مقابل USD هو $ -0.0005901897 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Pay مقابل USD هو $ -0.004184837343756618 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00040587 +11.00% 30 يوم $ -0.0011880922 -29.00% 60 يوم $ -0.0005901897 -14.40% 90 يوم $ -0.004184837343756618 -50.53%

تحليل سعر Bitcoin Pay (BTCPAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00365012$ 0.00365012 $ 0.00365012 24 ساعة مرتفع $ 0.00439045$ 0.00439045 $ 0.00439045 عالية طوال الوقت $ 198.62$ 198.62 $ 198.62 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) +11.00% تغير السعر (7 أيام) -5.33%

معلومات سوق Bitcoin Pay (BTCPAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: