معلومات سعر Bitcoin on Katana (BTCK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 112,406 $ 112,406 $ 112,406 24 ساعة منخفض $ 115,499 $ 115,499 $ 115,499 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 112,406$ 112,406 $ 112,406 24 ساعة مرتفع $ 115,499$ 115,499 $ 115,499 عالية طوال الوقت $ 125,460$ 125,460 $ 125,460 أدنى سعر $ 104,346$ 104,346 $ 104,346 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -0.66% تغير السعر (7 أيام) +3.30% تغير السعر (7 أيام) +3.30%

سعر Bitcoin on Katana (BTCK) في الوقت الحقيقي هو $113,340. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BTCK بين أدنى سعر $ 112,406 وأعلى سعر $ 115,499، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBTCK على الإطلاق هو $ 125,460، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 104,346.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BTCK +0.04% على مدار الساعة الماضية، -0.66% على مدار 24 ساعة، و +3.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitcoin on Katana (BTCK)

القيمة السوقية $ 39.42M$ 39.42M $ 39.42M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.42M$ 39.42M $ 39.42M إمداد دورة التداول 347.81 347.81 347.81 إجمالي العرض 347.81112759 347.81112759 347.81112759

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin on Katana هي $ 39.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BTCK يبلغ 347.81، مع إجمالي عرض 347.81112759. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.42M.