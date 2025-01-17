سعر Bitcoin Name Service System (BNSX)
سعر Bitcoin Name Service System (BNSX) المباشر لليوم هو USD 0.02169157. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BNSX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Name Service System الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.53K
- تغيير سعر Bitcoin Name Service System خلال اليوم هو +2.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Name Service System مقابل USD هو $ +0.00053074 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Name Service System مقابل USD هو $ -0.0103999082 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Name Service System مقابل USD هو $ -0.0132279684 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Name Service System مقابل USD هو $ -0.03850495548663676 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00053074
|+2.51%
|30 يوم
|$ -0.0103999082
|-47.94%
|60 يوم
|$ -0.0132279684
|-60.98%
|90 يوم
|$ -0.03850495548663676
|-63.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Name Service System: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+2.51%
-6.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Bitcoin Name Service System (BNSX) addresses the growing need for decentralized identity solutions and short domain services within the Web3 and Bitcoin ecosystems
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