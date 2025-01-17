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سعر Bitcoin Name Service System (BNSX) المباشر لليوم هو USD 0.02169157 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BNSX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Name Service System الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.53K - تغيير سعر Bitcoin Name Service System خلال اليوم هو +2.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin Name Service System (BNSX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Name Service System مقابل USD هو $ +0.00053074 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Name Service System مقابل USD هو $ -0.0103999082 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Name Service System مقابل USD هو $ -0.0132279684 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Name Service System مقابل USD هو $ -0.03850495548663676 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00053074 +2.51% 30 يوم $ -0.0103999082 -47.94% 60 يوم $ -0.0132279684 -60.98% 90 يوم $ -0.03850495548663676 -63.96%

تحليل سعر Bitcoin Name Service System (BNSX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Name Service System: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01963595$ 0.01963595 $ 0.01963595 24 ساعة مرتفع $ 0.02237988$ 0.02237988 $ 0.02237988 عالية طوال الوقت $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +2.51% تغير السعر (7 أيام) -6.29%

معلومات سوق Bitcoin Name Service System (BNSX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: