سعر Bitcoin Maxi Tears (BMT)
سعر Bitcoin Maxi Tears (BMT) المباشر لليوم هو USD 0.00369741. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BMT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Maxi Tears الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 335.16K
- تغيير سعر Bitcoin Maxi Tears خلال اليوم هو -11.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Maxi Tears مقابل USD هو $ -0.0004818867688502 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Maxi Tears مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Maxi Tears مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Maxi Tears مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0004818867688502
|-11.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Maxi Tears: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+22.02%
-11.53%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The XRP Community’s Meme💧 Bitcoin Maxis Tears (BMT) – The Ultimate XRPL Memecoin Dunking on Bitcoin maxis daily, powered by their salty tears. The Bitcoin Maxis Tears (BMT) token is the ultimate memecoin on the XRP Ledger (XRPL), fueled by the never-ending saltiness of Bitcoin maximalists. Every time a maxi rages against XRP, spreads FUD, or dismisses real innovation, another drop of BMT is minted in the ledger of truth. They cry, we fly—because BMT and XRP are unstoppable! Why Bitcoin Maxis Cry? For years, Bitcoin maximalists have dismissed faster, cheaper, and more scalable blockchains. They cling to slow transactions, high fees, and outdated tech, all while ignoring the evolution of crypto. The XRP Ledger.
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