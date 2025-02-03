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سعر Bitcoin Maxi Tears (BMT) المباشر لليوم هو USD 0.00369741 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Maxi Tears الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 335.16K - تغيير سعر Bitcoin Maxi Tears خلال اليوم هو -11.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin Maxi Tears (BMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Maxi Tears مقابل USD هو $ -0.0004818867688502 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Maxi Tears مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Maxi Tears مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Maxi Tears مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0004818867688502 -11.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitcoin Maxi Tears (BMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Maxi Tears: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00280928$ 0.00280928 $ 0.00280928 24 ساعة مرتفع $ 0.00442101$ 0.00442101 $ 0.00442101 عالية طوال الوقت $ 0.0054146$ 0.0054146 $ 0.0054146 تغير السعر (1 ساعة) +22.02% تغير السعر (1يوم) -11.53% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Bitcoin Maxi Tears (BMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: