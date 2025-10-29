معلومات سعر Bitcoin Limited Edition (BTCLE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 129.49 $ 129.49 $ 129.49 24 ساعة منخفض $ 131.42 $ 131.42 $ 131.42 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 129.49$ 129.49 $ 129.49 24 ساعة مرتفع $ 131.42$ 131.42 $ 131.42 عالية طوال الوقت $ 137.88$ 137.88 $ 137.88 أدنى سعر $ 125.09$ 125.09 $ 125.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) -0.85% تغير السعر (7 أيام) -0.85%

سعر Bitcoin Limited Edition (BTCLE) في الوقت الحقيقي هو $130.21. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BTCLE بين أدنى سعر $ 129.49 وأعلى سعر $ 131.42، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBTCLE على الإطلاق هو $ 137.88، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 125.09.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BTCLE +0.49% على مدار الساعة الماضية، -0.23% على مدار 24 ساعة، و -0.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

القيمة السوقية $ 25.94M$ 25.94M $ 25.94M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.20M$ 27.20M $ 27.20M إمداد دورة التداول 200.28K 200.28K 200.28K إجمالي العرض 210,000.0 210,000.0 210,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Limited Edition هي $ 25.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BTCLE يبلغ 200.28K، مع إجمالي عرض 210000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.20M.