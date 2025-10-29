سعر Bitcoin Limited Edition المباشر اليوم هو 130.21 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BTCLE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BTCLE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bitcoin Limited Edition المباشر اليوم هو 130.21 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BTCLE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BTCLE بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BTCLE

معلومات سعر BTCLE

الوثيقة البيضاء لـ BTCLE

الموقع الرسمي لـ BTCLE

اقتصاد توكن BTCLE

توقعات سعر BTCLE

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Bitcoin Limited Edition

سعر Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BTCLE إلى USD:

$130.21
$130.21$130.21
-0.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Bitcoin Limited Edition (BTCLE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:34:31 (UTC+8)

معلومات سعر Bitcoin Limited Edition (BTCLE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 129.49
$ 129.49$ 129.49
24 ساعة منخفض
$ 131.42
$ 131.42$ 131.42
24 ساعة مرتفع

$ 129.49
$ 129.49$ 129.49

$ 131.42
$ 131.42$ 131.42

$ 137.88
$ 137.88$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09$ 125.09

+0.49%

-0.23%

-0.85%

-0.85%

سعر Bitcoin Limited Edition (BTCLE) في الوقت الحقيقي هو $130.21. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BTCLE بين أدنى سعر $ 129.49 وأعلى سعر $ 131.42، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBTCLE على الإطلاق هو $ 137.88، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 125.09.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BTCLE +0.49% على مدار الساعة الماضية، -0.23% على مدار 24 ساعة، و -0.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

$ 25.94M
$ 25.94M$ 25.94M

--
----

$ 27.20M
$ 27.20M$ 27.20M

200.28K
200.28K 200.28K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Limited Edition هي $ 25.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BTCLE يبلغ 200.28K، مع إجمالي عرض 210000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.20M.

سجل سعر Bitcoin Limited Edition (BTCLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Limited Edition مقابل USD هو $ -0.30101769344 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Limited Edition مقابل USD هو $ +2.9683583070 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Limited Edition مقابل USD هو $ +2.5119331940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Limited Edition مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.30101769344-0.23%
30 يوم$ +2.9683583070+2.28%
60 يوم$ +2.5119331940+1.93%
90 يوم$ 0--

ما هو Bitcoin Limited Edition ( BTCLE )

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Bitcoin Limited Edition (USD)

كم ستكون قيمة Bitcoin Limited Edition (BTCLE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bitcoin Limited Edition (BTCLE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bitcoin Limited Edition.

تحقق الآن من توقعات سعر Bitcoin Limited Edition!

عملة BTCLE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bitcoin Limited Edition (BTCLE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BTCLE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

كم يساوي Bitcoin Limited Edition (BTCLE) اليوم؟
سعر BTCLE المباشر في USD هو USD 130.21، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BTCLE إلى USD الحالي؟
سعر BTCLE إلى USD الحالي هو $ 130.21. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bitcoin Limited Edition ؟
القيمة السوقية لعملة BTCLE هي $ 25.94M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BTCLE؟
العرض المتداول لتوكن BTCLE هو 200.28K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BTCLE؟
حقق BTCLE سعرًا قياسيًا قدره 137.88 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BTCLE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 125.09 BTCLE.
ما هو حجم تداول BTCLE؟
حجم تداول BTCLE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BTCLE هذا العام؟
قد يرتفع BTCLE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BTCLE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:34:31 (UTC+8)

تحديثات Bitcoin Limited Edition (BTCLE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,275.94
$113,275.94$113,275.94

-1.19%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.26
$4,020.26$4,020.26

-1.86%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04227
$0.04227$0.04227

-8.97%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.91
$194.91$194.91

-2.00%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3444
$3.3444$3.3444

-13.29%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.26
$4,020.26$4,020.26

-1.86%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,275.94
$113,275.94$113,275.94

-1.19%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.91
$194.91$194.91

-2.00%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6322
$2.6322$2.6322

-0.14%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19388
$0.19388$0.19388

-2.94%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05290
$0.05290$0.05290

+2,545.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000048
$0.000000000000000000000048$0.000000000000000000000048

+336.36%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002639
$0.00002639$0.00002639

+306.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.240
$2.240$2.240

+198.66%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008887
$0.0008887$0.0008887

+92.90%