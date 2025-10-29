سعر Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
سعر Bitcoin Limited Edition (BTCLE) في الوقت الحقيقي هو $130.21. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BTCLE بين أدنى سعر $ 129.49 وأعلى سعر $ 131.42، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBTCLE على الإطلاق هو $ 137.88، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 125.09.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BTCLE +0.49% على مدار الساعة الماضية، -0.23% على مدار 24 ساعة، و -0.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Limited Edition هي $ 25.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BTCLE يبلغ 200.28K، مع إجمالي عرض 210000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.20M.
خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Limited Edition مقابل USD هو $ -0.30101769344 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Limited Edition مقابل USD هو $ +2.9683583070 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Limited Edition مقابل USD هو $ +2.5119331940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Limited Edition مقابل USD هو $ 0 .
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
