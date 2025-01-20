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سعر Bitcoin God (GOD) المباشر لليوم هو USD 1.27 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin God الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 469.69 - تغيير سعر Bitcoin God خلال اليوم هو -1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin God (GOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin God مقابل USD هو $ -0.014936632441109 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin God مقابل USD هو $ -0.3022527610 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin God مقابل USD هو $ -0.4585266420 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin God مقابل USD هو $ -0.8578348029978824 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.014936632441109 -1.16% 30 يوم $ -0.3022527610 -23.79% 60 يوم $ -0.4585266420 -36.10% 90 يوم $ -0.8578348029978824 -40.31%

تحليل سعر Bitcoin God (GOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin God: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 24 ساعة مرتفع $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 عالية طوال الوقت $ 66.76$ 66.76 $ 66.76 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -1.16% تغير السعر (7 أيام) +1.69%

معلومات سوق Bitcoin God (GOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: