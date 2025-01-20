سعر Bitcoin Fast (BCF)
سعر Bitcoin Fast (BCF) المباشر لليوم هو USD 0.00215812. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Fast الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.42
- تغيير سعر Bitcoin Fast خلال اليوم هو +2.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Fast مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Fast مقابل USD هو $ +0.0026325347 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Fast مقابل USD هو $ -0.0004521636 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Fast مقابل USD هو $ +0.000137241008653357 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.93%
|30 يوم
|$ +0.0026325347
|+121.98%
|60 يوم
|$ -0.0004521636
|-20.95%
|90 يوم
|$ +0.000137241008653357
|+6.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Fast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+2.93%
+16.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitCoinFast is a Decentralized Cryptocurrency that will be used by those that use BitCoin but prefer a faster version. It can take up to an hour sometimes just to complete a BitCoin transaction. BitCoinFast with its 60 second block times can complete a transaction in a blink of the eye. Nobody wants to leave any substantial amount of BitCoin on any given exchange as we have all seen both the biggest and smallest exchanges fold up and everyone loses. Yet there are times when opportunities arise and you need to get a certain amount of BitCoin onto an exchange in order to not miss out on a great price or arbitrage, however after an hour waiting for your BitCoin deposit to confirm those good deals are long gone in most cases. The answer to a situation like that is BitCoinFast. Through widespread adoption and eventually multiple exchanges that will host BitCoinFast that problem will be eliminated. Help us make BitCoinFast the coin with a purpose. We welcome the growing BitCoinFast Community and look forward to mass adoption. BitCoinFast is a Scrypt Hybrid POW/POS with 33 Million POW Coins and a 25% Annual Stake.
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