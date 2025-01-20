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سعر Bitcoin Fast (BCF) المباشر لليوم هو USD 0.00215812 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BCF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Fast الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.42 - تغيير سعر Bitcoin Fast خلال اليوم هو +2.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin Fast (BCF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Fast مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Fast مقابل USD هو $ +0.0026325347 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Fast مقابل USD هو $ -0.0004521636 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Fast مقابل USD هو $ +0.000137241008653357 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.93% 30 يوم $ +0.0026325347 +121.98% 60 يوم $ -0.0004521636 -20.95% 90 يوم $ +0.000137241008653357 +6.79%

تحليل سعر Bitcoin Fast (BCF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Fast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00199325$ 0.00199325 $ 0.00199325 24 ساعة مرتفع $ 0.00217228$ 0.00217228 $ 0.00217228 عالية طوال الوقت $ 0.351926$ 0.351926 $ 0.351926 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +2.93% تغير السعر (7 أيام) +16.01%

معلومات سوق Bitcoin Fast (BCF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: