سعر BITCOIN CASH ON BASE اليوم

السعر المباشر لمشروع BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) اليوم هو $ 0.00438969، مع تغير بنسبة 1.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BCHB الحالي إلى USD هو $ 0.00438969 لكل BCHB.

يحتل BITCOIN CASH ON BASE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,828، مع عرض متداول قدره 15.91M BCHB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BCHB بين $ 0.00429793 (أدنى) و$ 0.00439753 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04203677، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00400165.

على المدى القصير، تحرك BCHB بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-2.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30.96.

معلومات سوق BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

القيمة السوقية $ 69.83K$ 69.83K $ 69.83K الحجم (24 ساعة) $ 30.96$ 30.96 $ 30.96 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.83K$ 69.83K $ 69.83K إمداد دورة التداول 15.91M 15.91M 15.91M إجمالي العرض 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238

القيمة السوقية الحالية لـ BITCOIN CASH ON BASE هي $ 69.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.96. العرض المتداول لـ BCHB يبلغ 15.91M، مع إجمالي عرض 15907306.364911238. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.83K.