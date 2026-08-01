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سعر BITCOIN CASH ON BASE المباشر اليوم هو 0.00438969 USD. القيمة السوقية لـ BCHB هي 69,828 USD. تابع تحديثات أسعار BCHB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر BITCOIN CASH ON BASE المباشر اليوم هو 0.00438969 USD. القيمة السوقية لـ BCHB هي 69,828 USD. تابع تحديثات أسعار BCHB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BCHB

معلومات سعر BCHB

ما هو BCHB

الموقع الرسمي لـ BCHB

اقتصاد توكن BCHB

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سعر BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BCHB إلى USD:

$0.0043813
$0.0043813$0.0043813
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:52:49 (UTC+8)

سعر BITCOIN CASH ON BASE اليوم

السعر المباشر لمشروع BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) اليوم هو $ 0.00438969، مع تغير بنسبة 1.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BCHB الحالي إلى USD هو $ 0.00438969 لكل BCHB.

يحتل BITCOIN CASH ON BASE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,828، مع عرض متداول قدره 15.91M BCHB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BCHB بين $ 0.00429793 (أدنى) و$ 0.00439753 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04203677، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00400165.

على المدى القصير، تحرك BCHB بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-2.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30.96.

معلومات سوق BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

$ 69.83K
$ 69.83K$ 69.83K

$ 30.96
$ 30.96$ 30.96

$ 69.83K
$ 69.83K$ 69.83K

15.91M
15.91M 15.91M

15,907,306.364911238
15,907,306.364911238 15,907,306.364911238

القيمة السوقية الحالية لـ BITCOIN CASH ON BASE هي $ 69.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.96. العرض المتداول لـ BCHB يبلغ 15.91M، مع إجمالي عرض 15907306.364911238. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.83K.

سجل سعر BITCOIN CASH ON BASE بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00429793
$ 0.00429793$ 0.00429793
24 ساعة منخفض
$ 0.00439753
$ 0.00439753$ 0.00439753
24 ساعة مرتفع

$ 0.00429793
$ 0.00429793$ 0.00429793

$ 0.00439753
$ 0.00439753$ 0.00439753

$ 0.04203677
$ 0.04203677$ 0.04203677

$ 0.00400165
$ 0.00400165$ 0.00400165

-0.03%

+1.41%

-2.62%

-2.62%

سجل سعر BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BITCOIN CASH ON BASE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BITCOIN CASH ON BASE مقابل USD هو $ -0.0006324507 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BITCOIN CASH ON BASE مقابل USD هو $ -0.0009134303 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BITCOIN CASH ON BASE مقابل USD هو $ -0.000000237177551821 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.41%
30 يوم$ -0.0006324507-14.40%
60 يوم$ -0.0009134303-20.80%
90 يوم$ -0.000000237177551821-0.00%

توقعات أسعار BITCOIN CASH ON BASE

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BCHB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBITCOIN CASH ON BASE (BCHB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BITCOIN CASH ON BASE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر BITCOIN CASH ON BASE الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BCHB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار BITCOIN CASH ON BASE.

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المصدر BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemBase NativeMeme

نبذة عن BITCOIN CASH ON BASE

ما هو سعر التداول المباشر لـ BITCOIN CASH ON BASE اليوم؟

يبلغ سعر تداول BITCOIN CASH ON BASE الحالي $0.00438969، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ BCHB؟

سجلت BCHB حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر BITCOIN CASH ON BASE اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت BITCOIN CASH ON BASE تحركًا في السعر بنسبة 1.40%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به BITCOIN CASH ON BASE اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت BITCOIN CASH ON BASE بين $0.00429793 و$0.00439753، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BITCOIN CASH ON BASE

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:52:49 (UTC+8)

تحديثات BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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