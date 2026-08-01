سعر Bitcoin Cash II اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin Cash II (BCH2) اليوم هو $ 0.01698551، مع تغير بنسبة 4.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BCH2 الحالي إلى USD هو $ 0.01698551 لكل BCH2.

يحتل Bitcoin Cash II حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 65,453، مع عرض متداول قدره 3.85M BCH2. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BCH2 بين $ 0.01620566 (أدنى) و$ 0.02026287 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.09942، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0098941.

على المدى القصير، تحرك BCH2 بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+21.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.21K.

معلومات سوق Bitcoin Cash II (BCH2)

القيمة السوقية $ 65.45K$ 65.45K $ 65.45K الحجم (24 ساعة) $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 356.70K$ 356.70K $ 356.70K إمداد دورة التداول 3.85M 3.85M 3.85M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Cash II هي $ 65.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.21K. العرض المتداول لـ BCH2 يبلغ 3.85M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 356.70K.