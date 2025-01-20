سعر Bitcoin Candy (CDY)
سعر Bitcoin Candy (CDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Candy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.80
- تغيير سعر Bitcoin Candy خلال اليوم هو -2.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CDY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CDY.
خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Candy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Candy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Candy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Candy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.97%
|30 يوم
|$ 0
|-16.63%
|60 يوم
|$ 0
|-11.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Candy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-2.97%
-8.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Among the many questions about bitcoin, the rapid development of quantum computers is like a dark cloud far away from the horizon, which seems distant but disturbing. Bitcoin Candy team will fork Bitcoin Cash at block height 512666, after which some of the improvements proposed by the community will be added to the forked chain. On this new chain we are going to explore quantum-resistant solution of bitcoin based on our cryptography background. Only when we put talk into action can we make bitcoin (cash) great again.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CDY إلى AUD
A$--
|1 CDY إلى GBP
￡--
|1 CDY إلى EUR
€--
|1 CDY إلى USD
$--
|1 CDY إلى MYR
RM--
|1 CDY إلى TRY
₺--
|1 CDY إلى JPY
¥--
|1 CDY إلى RUB
₽--
|1 CDY إلى INR
₹--
|1 CDY إلى IDR
Rp--
|1 CDY إلى PHP
₱--
|1 CDY إلى EGP
￡E.--
|1 CDY إلى BRL
R$--
|1 CDY إلى CAD
C$--
|1 CDY إلى BDT
৳--
|1 CDY إلى NGN
₦--
|1 CDY إلى UAH
₴--
|1 CDY إلى VES
Bs--
|1 CDY إلى PKR
Rs--
|1 CDY إلى KZT
₸--
|1 CDY إلى THB
฿--
|1 CDY إلى TWD
NT$--
|1 CDY إلى CHF
Fr--
|1 CDY إلى HKD
HK$--
|1 CDY إلى MAD
.د.م--