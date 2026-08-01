سعر Bitcoin Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin Bull (BTCBULL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTCBULL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BTCBULL.

يحتل Bitcoin Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,926,893، مع عرض متداول قدره 21.00B BTCBULL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTCBULL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00549528، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BTCBULL بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و+1.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.20K.

معلومات سوق Bitcoin Bull (BTCBULL)

القيمة السوقية $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M الحجم (24 ساعة) $ 1.20K$ 1.20K $ 1.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M إمداد دورة التداول 21.00B 21.00B 21.00B إجمالي العرض 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Bull هي $ 2.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.20K. العرض المتداول لـ BTCBULL يبلغ 21.00B، مع إجمالي عرض 21000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.93M.