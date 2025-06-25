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سعر Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) المباشر لليوم هو USD 106,252 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTC.Z مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Bridged ZED20 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bitcoin Bridged ZED20 خلال اليوم هو +5.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Bridged ZED20 مقابل USD هو $ +5,483.91 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Bridged ZED20 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Bridged ZED20 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Bridged ZED20 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +5,483.91 +5.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Bridged ZED20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 100,769$ 100,769 $ 100,769 24 ساعة مرتفع $ 106,240$ 106,240 $ 106,240 عالية طوال الوقت $ 108,029$ 108,029 $ 108,029 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) +5.44% تغير السعر (7 أيام) +1.70%

معلومات سوق Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: