سعر Bitcoin Bank اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin Bank (BTCBANK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTCBANK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BTCBANK.

يحتل Bitcoin Bank حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,169.07، مع عرض متداول قدره 999.91M BTCBANK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTCBANK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BTCBANK بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و-8.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bitcoin Bank (BTCBANK)

القيمة السوقية $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,907,944.313247 999,907,944.313247 999,907,944.313247

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Bank هي $ 12.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BTCBANK يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999907944.313247. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.17K.