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سعر Bitcoin Atom (BCA) المباشر لليوم هو USD 0.04499448 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BCA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Atom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.51 - تغيير سعر Bitcoin Atom خلال اليوم هو +2.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin Atom (BCA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Atom مقابل USD هو $ +0.00111531 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Atom مقابل USD هو $ +0.0047222201 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Atom مقابل USD هو $ +0.0066492797 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Atom مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00111531 +2.54% 30 يوم $ +0.0047222201 +10.50% 60 يوم $ +0.0066492797 +14.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitcoin Atom (BCA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Atom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04354796$ 0.04354796 $ 0.04354796 24 ساعة مرتفع $ 0.07494$ 0.07494 $ 0.07494 عالية طوال الوقت $ 350.34$ 350.34 $ 350.34 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) +2.54% تغير السعر (7 أيام) +11.74%

معلومات سوق Bitcoin Atom (BCA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: