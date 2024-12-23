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سعر BitciX (BTX) المباشر لليوم هو USD 0.01247553 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 300.80K . يتم تحديث سعر BTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitciX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.54K - تغيير سعر BitciX خلال اليوم هو +33.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.11M

أداء سعر BitciX (BTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitciX مقابل USD هو $ +0.00310134 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitciX مقابل USD هو $ -0.0026559530 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitciX مقابل USD هو $ -0.0028299367 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitciX مقابل USD هو $ -0.0430774015223363 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00310134 +33.08% 30 يوم $ -0.0026559530 -21.28% 60 يوم $ -0.0028299367 -22.68% 90 يوم $ -0.0430774015223363 -77.54%

تحليل سعر BitciX (BTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitciX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00909764$ 0.00909764 $ 0.00909764 24 ساعة مرتفع $ 0.01262708$ 0.01262708 $ 0.01262708 عالية طوال الوقت $ 0.082536$ 0.082536 $ 0.082536 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +33.08% تغير السعر (7 أيام) +25.14%

معلومات سوق BitciX (BTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: