سعر BitciX (BTX)
سعر BitciX (BTX) المباشر لليوم هو USD 0.01247553. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 300.80K. يتم تحديث سعر BTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitciX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.54K
- تغيير سعر BitciX خلال اليوم هو +33.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.11M
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خلال اليوم، كان سعر BitciX مقابل USD هو $ +0.00310134 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitciX مقابل USD هو $ -0.0026559530 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitciX مقابل USD هو $ -0.0028299367 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitciX مقابل USD هو $ -0.0430774015223363 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00310134
|+33.08%
|30 يوم
|$ -0.0026559530
|-21.28%
|60 يوم
|$ -0.0028299367
|-22.68%
|90 يوم
|$ -0.0430774015223363
|-77.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitciX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+33.08%
+25.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitciX Token (BTX) is a digital asset at the center of the Bitci Exchange ecosystem that offers users a variety of benefits. BTX Token holders can benefit from many advantages such as discounted transaction fees, access to premium services, Launchpad, Launchpool and staking opportunities events. The strong infrastructure of Bitci Borsa and the advantages offered by BTX Token enable users to have a more efficient and advantageous experience on the platform.
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