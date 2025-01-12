احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BRACE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BRACE.

سعر Bitci Racing Token (BRACE) المباشر لليوم هو USD 0.00000328 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.04K . يتم تحديث سعر BRACE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitci Racing Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.51K - تغيير سعر Bitci Racing Token خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.02B

أداء سعر Bitci Racing Token (BRACE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitci Racing Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitci Racing Token مقابل USD هو $ +0.0000003252 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitci Racing Token مقابل USD هو $ -0.0000002170 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitci Racing Token مقابل USD هو $ -0.000000302284534466455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ +0.0000003252 +9.91% 60 يوم $ -0.0000002170 -6.61% 90 يوم $ -0.000000302284534466455 -8.43%

تحليل سعر Bitci Racing Token (BRACE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitci Racing Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000328$ 0.00000328 $ 0.00000328 24 ساعة مرتفع $ 0.00000347$ 0.00000347 $ 0.00000347 عالية طوال الوقت $ 0.00014565$ 0.00014565 $ 0.00014565 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) +5.12%

معلومات سوق Bitci Racing Token (BRACE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: