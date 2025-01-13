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سعر Bitci PEPE (BEPE) المباشر لليوم هو USD 0.01307309 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BEPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitci PEPE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 478.21K - تغيير سعر Bitci PEPE خلال اليوم هو -3.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitci PEPE (BEPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitci PEPE مقابل USD هو $ -0.00045254564942016 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitci PEPE مقابل USD هو $ -0.0012376385 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitci PEPE مقابل USD هو $ +0.0008246282 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitci PEPE مقابل USD هو $ +0.000942423170989974 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00045254564942016 -3.34% 30 يوم $ -0.0012376385 -9.46% 60 يوم $ +0.0008246282 +6.31% 90 يوم $ +0.000942423170989974 +7.77%

تحليل سعر Bitci PEPE (BEPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitci PEPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01302338$ 0.01302338 $ 0.01302338 24 ساعة مرتفع $ 0.01378905$ 0.01378905 $ 0.01378905 عالية طوال الوقت $ 0.01950302$ 0.01950302 $ 0.01950302 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -3.34% تغير السعر (7 أيام) -2.03%

معلومات سوق Bitci PEPE (BEPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: