سعر Bitci EDU (BEDU)
سعر Bitci EDU (BEDU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEDU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitci EDU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.79K
- تغيير سعر Bitci EDU خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitci EDU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitci EDU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitci EDU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitci EDU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ 0
|-22.96%
|60 يوم
|$ 0
|-29.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitci EDU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+0.11%
-6.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitci Edu Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. BEDU Token is a cryptocurrency created to enhance the Bitci EDU ecosystem. Bitci EDU is a platform that provides education on blockchain and cryptocurrencies, and BEDU Token is designed to facilitate participation in education on this platform. BEDU Token holders will have access to the Bitci EDU platform and will be able to enjoy many privileges.
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