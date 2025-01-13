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سعر Bitci EDU (BEDU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BEDU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitci EDU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.79K - تغيير سعر Bitci EDU خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitci EDU (BEDU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitci EDU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitci EDU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitci EDU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitci EDU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.11% 30 يوم $ 0 -22.96% 60 يوم $ 0 -29.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitci EDU (BEDU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitci EDU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -6.35%

معلومات سوق Bitci EDU (BEDU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: