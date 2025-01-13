احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOGE.

سعر Bitci DOGE (BOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitci DOGE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61K - تغيير سعر Bitci DOGE خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitci DOGE (BOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitci DOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitci DOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitci DOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitci DOGE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ 0 -17.26% 60 يوم $ 0 -9.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitci DOGE (BOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitci DOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -7.71%

معلومات سوق Bitci DOGE (BOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: