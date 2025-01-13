سعر bitcastle (CASTLE)
سعر bitcastle (CASTLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CASTLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bitcastle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.21K
- تغيير سعر bitcastle خلال اليوم هو -0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر bitcastle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bitcastle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bitcastle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bitcastle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-9.25%
|60 يوم
|$ 0
|+41.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bitcastle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-0.59%
-3.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Where can bitCastle be traded? You can trade bitcastle on P2PB2B. Popular trading pairs for bitcastle in the market includes CASTLE/USD, CASTLE/CAD, CASTLE/AUD, CASTLE/GBP, CASTLE/INR, and CASTLE/PHP. bitcastle is a global crypto-to-crypto exchange platform launched on 11 July 2019. Notable features of the platform include 0% transaction fee for major currency pairs, and the High&Low binary trading option. Several High&Low modes are included, among which the Lightning mode, which allows users to see return on their investment in as little as 5 seconds. With a clear interface, transaction fee-free trading of major pairs and the simplicity of the High&Low feature, bitcastle aims to be a platform that can be enjoyed by both seasoned traders as well as beginners. CASTLE is bitcastle's native token. CASTLE can be used in the future as a means to reduce transaction fees on the platform by up to 50%. By regularly buying back and burning some of the tokens, the volume will decrease and the value increase.
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