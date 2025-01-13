سعر BitCanna (BCNA)
سعر BitCanna (BCNA) المباشر لليوم هو USD 0.00221168. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitCanna الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 313.16
- تغيير سعر BitCanna خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BitCanna مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitCanna مقابل USD هو $ -0.0010643168 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitCanna مقابل USD هو $ -0.0006470909 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitCanna مقابل USD هو $ -0.00152193544712845 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.15%
|30 يوم
|$ -0.0010643168
|-48.12%
|60 يوم
|$ -0.0006470909
|-29.25%
|90 يوم
|$ -0.00152193544712845
|-40.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitCanna: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-0.15%
-8.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitCanna has been founded by and for the cannabis industry to solve issues around banking, identity and supply chain management. To fulfil this purpose in the cannabis industry it is important to be an impartial player in the industry offering utilities and services to each and everyone in the market, ranging from producers, to intermediaries to end consumers. This requires BitCanna to be more than just a company offering tools, but an interlinked set of features making one complete platform where everyone can find what they need; consumers, the industry and governments alike. These tools will comprise payments, identifications, reviews, supply chain tracking, finding stores and gathering knowledge. Build on the Cosmos-SDK we are ready to deliver the products to revolutionize the cannabis industry.
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