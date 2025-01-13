سعر Bitbot (BITBOT)
سعر Bitbot (BITBOT) المباشر لليوم هو USD 0.00274785. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BITBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitbot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.26K
- تغيير سعر Bitbot خلال اليوم هو -4.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BITBOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BITBOT.
خلال اليوم، كان سعر Bitbot مقابل USD هو $ -0.000116140369009533 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitbot مقابل USD هو $ -0.0010616002 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitbot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitbot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000116140369009533
|-4.05%
|30 يوم
|$ -0.0010616002
|-38.63%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitbot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-4.05%
-38.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitbot is the ultimate meme trading terminal, meticulously designed for rapid execution, sophisticated automated trading strategies, and robust institutional-grade security. It seamlessly integrates comprehensive market data, highlights trending tokens, and offers advanced charting and quick trading features. Accessible entirely through Telegram, Bitbot provides a user-friendly interface that allows traders to stay connected and make informed decisions swiftly and efficiently.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BITBOT إلى AUD
A$0.004451517
|1 BITBOT إلى GBP
￡0.0022257585
|1 BITBOT إلى EUR
€0.0026654145
|1 BITBOT إلى USD
$0.00274785
|1 BITBOT إلى MYR
RM0.0123378465
|1 BITBOT إلى TRY
₺0.09727389
|1 BITBOT إلى JPY
¥0.4332535095
|1 BITBOT إلى RUB
₽0.2792639955
|1 BITBOT إلى INR
₹0.2367822345
|1 BITBOT إلى IDR
Rp45.046714104
|1 BITBOT إلى PHP
₱0.16212315
|1 BITBOT إلى EGP
￡E.0.138766425
|1 BITBOT إلى BRL
R$0.016816842
|1 BITBOT إلى CAD
C$0.003956904
|1 BITBOT إلى BDT
৳0.3366940605
|1 BITBOT إلى NGN
₦4.2801335955
|1 BITBOT إلى UAH
₴0.1167011895
|1 BITBOT إلى VES
Bs0.14563605
|1 BITBOT إلى PKR
Rs0.768628602
|1 BITBOT إلى KZT
₸1.456965027
|1 BITBOT إلى THB
฿0.095295438
|1 BITBOT إلى TWD
NT$0.0909813135
|1 BITBOT إلى CHF
Fr0.0025005435
|1 BITBOT إلى HKD
HK$0.021378273
|1 BITBOT إلى MAD
.د.م0.0277258065