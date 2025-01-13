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سعر Bitbot (BITBOT) المباشر لليوم هو USD 0.00274785 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BITBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitbot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.26K - تغيير سعر Bitbot خلال اليوم هو -4.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitbot (BITBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitbot مقابل USD هو $ -0.000116140369009533 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitbot مقابل USD هو $ -0.0010616002 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitbot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitbot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000116140369009533 -4.05% 30 يوم $ -0.0010616002 -38.63% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitbot (BITBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitbot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00268291$ 0.00268291 $ 0.00268291 24 ساعة مرتفع $ 0.00288546$ 0.00288546 $ 0.00288546 عالية طوال الوقت $ 0.00898729$ 0.00898729 $ 0.00898729 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) -4.05% تغير السعر (7 أيام) -38.21%

معلومات سوق Bitbot (BITBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: