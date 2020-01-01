توكنوميكس BitBonk (BBONK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BitBonk (BBONK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BitBonk (BBONK) BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space. الموقع الرسمي: https://bitbonk.io/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.bitbonk.io/ اشتر BBONK الآن!

توكنوميكس BitBonk (BBONK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BitBonk (BBONK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M إجمالي العرض: $ 700.00B $ 700.00B $ 700.00B العرض المتداول: $ 300.00B $ 300.00B $ 300.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00007358 $ 0.00007358 $ 0.00007358 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000164 $ 0.00000164 $ 0.00000164 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر BitBonk (BBONK)

توكنوميكس BitBonk (BBONK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BitBonk (BBONK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BBONK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BBONK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BBONK، استكشف السعر المباشر لتوكن BBONK!

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