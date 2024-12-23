سعر BitBonk (BBONK)
سعر BitBonk (BBONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.55M. يتم تحديث سعر BBONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitBonk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 372.87K
- تغيير سعر BitBonk خلال اليوم هو +53.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 300.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BBONK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BBONK.
خلال اليوم، كان سعر BitBonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitBonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitBonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitBonk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+53.37%
|30 يوم
|$ 0
|+51.30%
|60 يوم
|$ 0
|+49.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitBonk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.72%
+53.37%
+53.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BBONK إلى AUD
A$--
|1 BBONK إلى GBP
￡--
|1 BBONK إلى EUR
€--
|1 BBONK إلى USD
$--
|1 BBONK إلى MYR
RM--
|1 BBONK إلى TRY
₺--
|1 BBONK إلى JPY
¥--
|1 BBONK إلى RUB
₽--
|1 BBONK إلى INR
₹--
|1 BBONK إلى IDR
Rp--
|1 BBONK إلى PHP
₱--
|1 BBONK إلى EGP
￡E.--
|1 BBONK إلى BRL
R$--
|1 BBONK إلى CAD
C$--
|1 BBONK إلى BDT
৳--
|1 BBONK إلى NGN
₦--
|1 BBONK إلى UAH
₴--
|1 BBONK إلى VES
Bs--
|1 BBONK إلى PKR
Rs--
|1 BBONK إلى KZT
₸--
|1 BBONK إلى THB
฿--
|1 BBONK إلى TWD
NT$--
|1 BBONK إلى CHF
Fr--
|1 BBONK إلى HKD
HK$--
|1 BBONK إلى MAD
.د.م--