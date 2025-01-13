سعر BITBEDR (BITBEDR)
سعر BITBEDR (BITBEDR) المباشر لليوم هو USD 116.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BITBEDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BITBEDR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06M
- تغيير سعر BITBEDR خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BITBEDR مقابل USD هو $ -0.092700856687 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BITBEDR مقابل USD هو $ +11.3718307500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BITBEDR مقابل USD هو $ +6.8153771250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BITBEDR مقابل USD هو $ +6.36821211192749 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.092700856687
|-0.07%
|30 يوم
|$ +11.3718307500
|+9.78%
|60 يوم
|$ +6.8153771250
|+5.86%
|90 يوم
|$ +6.36821211192749
|+5.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BITBEDR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-0.07%
+0.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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