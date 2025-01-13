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سعر BITBEDR (BITBEDR)

USD

مخطط سعر BITBEDR (BITBEDR) المباشر

$116.25
$116.25$116.25
0.00%(1D)

سعر BITBEDR (BITBEDR) لليوم

سعر BITBEDR (BITBEDR) المباشر لليوم هو USD 116.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BITBEDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BITBEDR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06M
- تغيير سعر BITBEDR خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر BITBEDR (BITBEDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BITBEDR مقابل USD هو $ -0.092700856687 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BITBEDR مقابل USD هو $ +11.3718307500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BITBEDR مقابل USD هو $ +6.8153771250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BITBEDR مقابل USD هو $ +6.36821211192749 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.092700856687-0.07%
30 يوم$ +11.3718307500+9.78%
60 يوم$ +6.8153771250+5.86%
90 يوم$ +6.36821211192749+5.80%

تحليل سعر BITBEDR (BITBEDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BITBEDR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 115.78
$ 115.78$ 115.78

$ 116.57
$ 116.57$ 116.57

$ 900.21
$ 900.21$ 900.21

+0.16%

-0.07%

+0.21%

معلومات سوق BITBEDR (BITBEDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

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ما هو BITBEDR ( BITBEDR )

Platform

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المصدر BITBEDR (BITBEDR)

مستند تقني
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عملة BITBEDR إلى العملات المحلية

1 BITBEDR إلى AUD
A$188.325
1 BITBEDR إلى GBP
94.1625
1 BITBEDR إلى EUR
112.7625
1 BITBEDR إلى USD
$116.25
1 BITBEDR إلى MYR
RM521.9625
1 BITBEDR إلى TRY
4,115.25
1 BITBEDR إلى JPY
¥18,329.1375
1 BITBEDR إلى RUB
11,814.4875
1 BITBEDR إلى INR
10,017.2625
1 BITBEDR إلى IDR
Rp1,905,737.4
1 BITBEDR إلى PHP
6,858.75
1 BITBEDR إلى EGP
￡E.5,870.625
1 BITBEDR إلى BRL
R$711.45
1 BITBEDR إلى CAD
C$167.4
1 BITBEDR إلى BDT
14,244.1125
1 BITBEDR إلى NGN
181,074.4875
1 BITBEDR إلى UAH
4,937.1375
1 BITBEDR إلى VES
Bs6,161.25
1 BITBEDR إلى PKR
Rs32,517.45
1 BITBEDR إلى KZT
61,638.075
1 BITBEDR إلى THB
฿4,031.55
1 BITBEDR إلى TWD
NT$3,849.0375
1 BITBEDR إلى CHF
Fr105.7875
1 BITBEDR إلى HKD
HK$904.425
1 BITBEDR إلى MAD
.د.م1,172.9625