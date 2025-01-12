سعر BitBean ($BITB)
سعر BitBean ($BITB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.97K. يتم تحديث سعر $BITB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitBean الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.34
- تغيير سعر BitBean خلال اليوم هو -17.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 975.23M
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خلال اليوم، كان سعر BitBean مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitBean مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitBean مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitBean مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.11%
|30 يوم
|$ 0
|-89.45%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitBean: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-17.11%
-53.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.
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