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سعر Bitbama (BAMA) المباشر لليوم هو USD 0.00769628 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M . يتم تحديث سعر BAMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitbama الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 421.39K - تغيير سعر Bitbama خلال اليوم هو -0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 470.75M

أداء سعر Bitbama (BAMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitbama مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitbama مقابل USD هو $ -0.0020988794 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitbama مقابل USD هو $ +0.0038285737 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitbama مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.23% 30 يوم $ -0.0020988794 -27.27% 60 يوم $ +0.0038285737 +49.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitbama (BAMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitbama: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00766964$ 0.00766964 $ 0.00766964 24 ساعة مرتفع $ 0.00772831$ 0.00772831 $ 0.00772831 عالية طوال الوقت $ 0.050607$ 0.050607 $ 0.050607 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) -5.36%

معلومات سوق Bitbama (BAMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: