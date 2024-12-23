سعر Bitbama (BAMA)
سعر Bitbama (BAMA) المباشر لليوم هو USD 0.00769628. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M. يتم تحديث سعر BAMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitbama الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 421.39K
- تغيير سعر Bitbama خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 470.75M
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خلال اليوم، كان سعر Bitbama مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitbama مقابل USD هو $ -0.0020988794 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitbama مقابل USD هو $ +0.0038285737 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitbama مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ -0.0020988794
|-27.27%
|60 يوم
|$ +0.0038285737
|+49.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitbama: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.23%
-5.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitbama is a web 3 project that is aimed at Bringing Crypto Education to millions around the world using AI, cutting edge tech & web 3 tools
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