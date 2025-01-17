سعر Bitball Treasure (BTRS)
سعر Bitball Treasure (BTRS) المباشر لليوم هو USD 0.01898175. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTRS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitball Treasure الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.68
- تغيير سعر Bitball Treasure خلال اليوم هو +17.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitball Treasure مقابل USD هو $ +0.00289046 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitball Treasure مقابل USD هو $ -0.0033211589 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitball Treasure مقابل USD هو $ +0.0031238911 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitball Treasure مقابل USD هو $ +0.002015914973720096 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00289046
|+17.96%
|30 يوم
|$ -0.0033211589
|-17.49%
|60 يوم
|$ +0.0031238911
|+16.46%
|90 يوم
|$ +0.002015914973720096
|+11.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitball Treasure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+17.96%
-20.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BTRS is a unique Treasure coin, a unique store of value faster than Bitcoin (a fork of Bitball) with more functionality as a Treasure with only 1 million Maximum supply. BitBall Treasure (BTRS describes itself as a treasure coin (a fork of Bitball). BTRS will be the only digital currency that can be exchanged for treasure items on the Bitball merchandise page. BitBall Treasure will be used for VIP SALE items on its trading platform, Paying through BTRS will allow users to save 20% on transaction fees. BitBall Ecosystem Launched in July 2018 consists of: BitBall (BTB) & BitBall Treasure (BTRS)
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