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سعر Bitball Treasure (BTRS) المباشر لليوم هو USD 0.01898175 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTRS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitball Treasure الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.68 - تغيير سعر Bitball Treasure خلال اليوم هو +17.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitball Treasure (BTRS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitball Treasure مقابل USD هو $ +0.00289046 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitball Treasure مقابل USD هو $ -0.0033211589 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitball Treasure مقابل USD هو $ +0.0031238911 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitball Treasure مقابل USD هو $ +0.002015914973720096 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00289046 +17.96% 30 يوم $ -0.0033211589 -17.49% 60 يوم $ +0.0031238911 +16.46% 90 يوم $ +0.002015914973720096 +11.88%

تحليل سعر Bitball Treasure (BTRS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitball Treasure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01608683$ 0.01608683 $ 0.01608683 24 ساعة مرتفع $ 0.01906357$ 0.01906357 $ 0.01906357 عالية طوال الوقت $ 120,241$ 120,241 $ 120,241 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +17.96% تغير السعر (7 أيام) -20.89%

معلومات سوق Bitball Treasure (BTRS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: