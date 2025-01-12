سعر BITARD (BITARD)
سعر BITARD (BITARD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.71K. يتم تحديث سعر BITARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BITARD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.10
- تغيير سعر BITARD خلال اليوم هو -0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.05M
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خلال اليوم، كان سعر BITARD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BITARD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BITARD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BITARD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.63%
|30 يوم
|$ 0
|-20.76%
|60 يوم
|$ 0
|-34.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BITARD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-0.63%
-14.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution.
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