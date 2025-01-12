سعر Bitago (XBIT)
سعر Bitago (XBIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.47K. يتم تحديث سعر XBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitago الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.57K
- تغيير سعر Bitago خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.60M
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خلال اليوم، كان سعر Bitago مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitago مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitago مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitago مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-83.56%
|60 يوم
|$ 0
|-97.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitago: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitago represents a DeFi & Crypto Cashback protocol that empowers everyday consumers to earn cryptocurrency as shopping rewards, with its proprietary $XBIT token serving as the platform's governing asset. Our mission revolves around facilitating the accumulation of cryptocurrency for individuals at every juncture of their daily routines, courtesy of a mobile app intricately integrated with both the $XBIT token and NFTs. The core objective of our app is to transition the conventional Web2 shopping experience into the realm of Web3, thereby introducing cryptocurrencies to individuals who may not necessarily have intentions of directly purchasing or investing in the crypto market.
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